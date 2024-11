Spacca la vetrata del ristorante e ruba la cassa

CATANIA – La polizia di Catania ha individuato e denunciato un 52enne pregiudicato che alcuni giorni fa è entrato in un ristorante orientale sul lungomare per rubare il registratore di cassa contenente l’intero incasso della sera prima. La titolare del locale, all’apertura, ha notato la vetrata di ingresso infranta e l’assenza del registratore di cassa e si è rivolta alla polizia per formalizzare la denuncia.

Grazie all’analisi dei filmati del sistema di videosorveglianza, i poliziotti sono riusciti a individuare il ladro, il quale, dopo essersi coperto con una felpa il capo, nel tentativo di non essere riconosciuto, prima con un mattone ha rotto la vetrata della porta d’ingresso, poi è entrato nel locale per portare via il registratore di cassa e, infine, è fuggito. Gli agenti del commissariato Borgo-Ognina sono riusciti a risalire all’identità del 52enne noto per i numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio.