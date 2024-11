Notte di guerriglia tra ultras del Catania e della Cavese

Notte di guerriglia in un autogrill di Tarsia, in Calabria, sulla A2, tra ultras del Catania e quelli della Cavese. I due gruppi hanno bloccato l’autostrada in entrambi i sensi di marcia e si sono affrontati a volto coperto armati di bastoni e spranghe. Le due tifoserie stavano rientrando dalle rispettive trasferte delle partite del girone C di Serie C. La Cavese aveva disputato la partita a Messina, mentre il Catania era di ritorno da Torre del Greco, dove aveva giocato contro la Turris. Le forze dell’ordine sono intervenute, ma gli ultras si sono dispersi. Un tifoso del Catania è rimasto ferito in maniera non grave. Al lavoro la Digos di Catania e Cosenza per identificare i responsabili.