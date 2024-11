Scippa la borsa alla vecchina e la fa cadere

VITTORIA (RAGUSA) – I carabinieri di Vittoria hanno raccolto la denuncia di una anziana signora rapinata pochi giorni prima della sua borsa contenente effetti personali e il telefono cellulare. L’anziana ha raccontato che, mentre stava per entrare in casa, un giovane le si è avvicinato repentinamente alle spalle e, con forza, si è impossessato della sua borsa strappandola con una violenza tale da farla poi cadere a terra. I militari, visionati i filmati delle videocamere di sorveglianza installate vicino casa della donna, hanno ricostruito con precisione la dinamica dei fatti e identificato l’autore della rapina nel giovane vittoriese F.G.F., 21 anni, risultato essere già ristretto agli arresti domiciliari.

È stato difatti accertato che il giovane, poco prima della rapina, era evaso per derubare l’anziana per poi far perdere le proprie tracce rendendosi irreperibile. I carabinieri lo hanno denunciato per evasione e rapina, chiedendo al giudice competente l’emissione di una adeguata misura cautelare. L’Autorità giudiziaria ha così disposto l’arresto per il giovane che è stato condotto nel carcere di Ragusa.