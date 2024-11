Sala giochi abusiva: a Catania multa colossale

CATANIA – Un blitz della polizia in un circolo privato di via Canfora ha permesso di scoprire a Catania una sala giochi allestita senza alcuna autorizzazione. Gli agenti dopo lunghi appostamenti sono entrati in azione, riuscendo a eludere il sofisticato sistema di videosorveglianza installato per impedire i controlli. All’interno c’erano ben 12 apparecchi elettronici destinati al gioco, nascosti nel circolo, risultati del tutto irregolari. Sono scattati il sequestro e sanzioni per un totale di 132 mila euro.