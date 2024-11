Ruba il suv in piazza della Repubblica: preso

CATANIA – La polizia di Catania è riuscita a far saltare il piano di un catanese di 27 anni che, dopo aver adocchiato un suv parcheggiato in piazza della Repubblica, in pochi secondi è riuscito a metterlo in moto e a rubarlo. A chiedere aiuto agli agenti è stato il proprietario del mezzo, che accortosi del furto in tempo reale ha chiamato il 112 e ha fornito al poliziotto alcuni elementi utili. I Falchi si sono subito messi sulle tracce del ladro, riuscendo a individuarlo in una delle strade del quartiere San Cristoforo, ostruendogli qualsiasi possibile via di fuga. Il 27enne, ormai circondato, ha abbandonato il suv in strada, provando a fuggire a piedi. E’ stato subito bloccato ed è finito ai domiciliari.