Rischio temporali in Sicilia, poi arriva il freddo

Durerà fino a sabato in Italia l’ondata di caldo anomalo che ha investito tutta l’Europa. Da domenica, infatti, è previsto un calo delle temperature a causa di un’ondata di freddo artico, che porterà i valori su valori tipici dell’autunno. Per quanto riguarda la Sicilia, la prossima settimana sono previste massime di 19 gradi a Palermo. Non si entrerà in una fase rigida invernale, ma si sentirà molto più freddo a causa dell’abitudine a temperature miti. Si avvertirà dunque la differenza rispetto ai valori degli ultimi giorni coi picchi di 25 gradi sulle isole maggiori. Dal punto di vista meteo si dovrà fare attenzione ai temporali anche forti sulla Sicilia e sul Mar Tirreno centro-meridionale: fino a domenica un nucleo di forte instabilità, infatti, stazionerà sul mare dove provocherà intensi nubifragi. Le coste siciliane, sarde e tirreniche saranno a rischio temporali a causa del mare ancora caldo dopo l’estate infinita.