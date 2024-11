Pusher in ‘erba’: a 15 anni trovato con 27 dosi

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato ad Aci Catena un 15enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. All’ingresso della villa comunale, nel parcheggio antistante, i militari hanno notato una Lancia Y con due persone a bordo, il cui conducente era un 20enne già a loro noto per reati di droga. L’auto era attorniata da giovani a bordo di scooter che sembrava attendessero qualcosa o qualcuno.

A quel punto i carabinieri hanno fatto scattare il controllo bloccando e identificando i presenti. Il passeggero della Lancia Y, il 15enne arrestato, pensando di non essere visto, ha lanciato una busta in un’aiuola. I militari l’hanno recuperata trovando dentro 5 dosi di marijuana. Inoltre, nel marsupio del ragazzino i militari hanno trovato altre 22 dosi di ‘erba’ e 400 euro. A carico del 15enne, inizialmente associato al Centro di prima accoglienza di via Franchetti, è stata emessa una misura cautelare di permanenza in casa.