Prove d’inverno, aria artica in Sicilia

Un vortice di aria artica punta l’Italia. Secondo gli esperti meteo, quella che sta per entrare sarà una settimana caratterizzata da piogge, freddo e neve a medio-bassa quota. Dall’Europa settentrionale giungeranno correnti via via più gelide che nei primi tre giorni della settimana porteranno marcata variabilità al Centro-Sud, con precipitazioni sui settori tirrenici, l’Appennino e la Sardegna. Ma non è tutto. Tra giovedì e venerdì una seconda perturbazione attraverserà l’Italia, accompagnata da aria ancora più fredda proveniente sempre dal Nord Europa. Al momento si prevede che il maltempo interesserà giovedì il Nord e progressivamente le regioni tirreniche e il medio Adriatico, spostandosi venerdì verso il Sud, dove il calo termico sarà meno marcato ma amplificato dai forti venti, con il rischio di mareggiate.