Procura sul caso Larimar: “Fare chiarezza”

CALTANISSETTA – La Procura di Caltanissetta vuole fare chiarezza sul caso Larimar: troppe notizie sono fuoriuscite, alcune delle quali devono essere filtrate. Così in una nota diffusa alla stampa si legge: “Al fine di tutelare l’interesse pubblico a una corretta informazione, in relazione alle notizie date nei giorni scorsi (dalle agenzie di stampa e dai rotocalchi, nonché dai principali tg nazionali e locali), con particolare enfasi e con dovizia di particolari, in merito alle indagini conseguenti alla tragica morte della quindicenne di Piazza Armerina, l’ufficio ritiene necessario indire una conferenza stampa”.

Secondo la Procura, infatti “occorre fare chiarezza su alcuni aspetti di cui è stata data ampia diffusione sui mass media, che hanno ingenerato pubblico clamore, dovuto essenzialmente alla rivelazione di alcune presunte novità sullo sviluppo delle indagini; la circostanza poi che siano state ricondotte a non meglio specificate fonti investigative, invero del tutto

inspiegabilmente, ha contribuito a darne un’apparenza di veridicità. Ciò ha determinato, o comunque rafforzato, la pubblica convinzione di un determinato svolgimento dei fatti idoneo a creare allarmismo, allo stato ingiustificato, con ovvie ripercussioni sulla tutela dell’ordine pubblico. Ecco perché corre l’obbligo di chiarire tutti i punti salienti dell’attività istruttoria sin qui compiuta, nei limiti ovviamente dell’ostensibilità degli atti e nella misura in cui gli stessi siano suffragati da elementi oggettivi di riscontro”.