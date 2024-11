Presi ladri d’auto catanesi in trasferta

MESSINA – I carabinieri di Taormina hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Messina, nei confronti due pregiudicati, di 43 e 30 anni, entrambi della provincia di Catania, posti agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, per furto di auto. I due indagati sono i presunti autori di una serie di furti di macchine commessi da febbraio a marzo 2024, a Santa Teresa di Riva, Furci Siculo, Giardini Naxos e Gaggi. I colpi sarebbero stati commessi sempre in orario notturno, uno dei ladri faceva da ‘palo’, mentre l’altro, forzato lo sportello, in tempi rapidi si allontanava con l’auto rubata. I carabinieri sono riusciti a ritrovare le auto rubate che sono state restituite ai proprietari.