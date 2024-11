Prese le due rider della droga al centro di Catania

CATANIA – Giravano per Catania a bordo di una Opel Corsa per consegnare la droga a domicilio le due giovani pusher di 25 e 22 anni arrestate dai carabinieri, che dopo averle individuate le hanno seguite e osservate. Le due ragazze hanno effettuato diverse soste: in particolare nei pressi di viale Vittorio Veneto si sono avvicinate a un uomo fermo sul marciapiede e dopo un breve scambio di battute gli hanno consegnato qualcosa.

Quindi hanno raggiunto via Vincenzo Giuffrida, dove a bordo è salito un ragazzo. A quel punto i carabinieri hanno deciso di fermare la macchina e hanno identificato tutti i 3 gli occupanti. In uno zaino nascosto sotto il sedile anteriore del passeggero hanno scovato 10 dosi di hashish e 19 di marijuana; sul sedile posteriore, all’interno della tasca di un giaccone, sono state recuperate altre 25 dosi di marijuana. Il ragazzo ha raccontato di aver “ordinato” la droga dalle due donne, mediante un messaggio whatsapp. Entrambe sono finite agli arresti domiciliari.