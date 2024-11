Precipita dal terzo piano: grave ragazza

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – La notte scorsa a Mazara del Vallo una ragazza di 22 anni è precipitata dal balcone del suo appartamento al terzo piano, in via Potenza. Ha riportato fratture multiple ed emorragie interne: prima è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Abele Ajello di Mazara del Vallo e poi trasferita al trauma center di Villa Sofia, a Palermo. I carabinieri di Mazara del Vallo sono al lavoro per ricostruire quello che è successo, nel frattempo il padre della 22enne ha pubblicato un appello su Facebook: “Pregate per mia figlia”.