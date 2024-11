Per un uomo su 4 le donne possono meritare violenza

Secondo un sondaggio, in Finlandia un uomo su quattro sotto i 35 anni ritiene che le donne possono meritare violenza a causa del loro comportamento o del modo in cui si vestono. La Coalizione delle associazioni delle donne finlandesi (Nytkis), che ha commissionato l’indagine sull’atteggiamento degli uomini nei confronti della violenza contro le donne, ha definito i risultati “allarmanti”. Secondo l’indagine, che ha intervistato oltre mille uomini in Finlandia di età compresa tra 18 e 79 anni, un uomo su quattro sotto i 35 anni ritiene che una donna “può meritare violenza a causa del modo in cui si veste, appare o si comporta”. Contando tutte le fasce d’età, un uomo su cinque ha risposto allo stesso modo. Secondo sondaggi e statistiche ufficiali, la Finlandia è uno dei Paesi più pericolosi per le donne nell’Ue. La metà delle donne di età compresa tra 16 e 25 anni sono state vittime di violenza fisica, minacce di violenza o violenza sessuale e una su cinque ha subito violenze gravi o stupri, ha affermato l’agenzia di statistica finlandese in un comunicato stampa.