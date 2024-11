TRAPANI – I finanzieri di Pantelleria hanno arrestato un pregiudicato che deteneva sostanze stupefacenti destinate allo spaccio sull’isola, sequestrando complessivamente circa 120 grammi di hashish e marijuana. In particolare, le fiamme gialle hanno scorto l’uomo intento a caricare con fare circospetto una scatola di cartone sulla propria autovettura, nelle immediate vicinanze di uno spedizioniere, per cui hanno deciso di sottoporlo a controllo. Sul pacco mancava l’indicazione del mittente, per cui, anche per l’agitazione palesata dall’uomo, i militari hanno dapprima ispezionato la scatola, rivenendo al suo interno oltre 100 grammi di hashish, poi l’auto e la sua abitazione, ove sono stati trovati alcuni grammi di marijuana e un bilancino per il dosaggio. I militari hanno sequestrato tutto e arrestato il pregiudicato.