Panetto di hashish negli slip: preso ricercato

CATANIA – Doveva scontare una pena di 4 anni e 6 mesi, ma si era reso irreperibile da alcuni mesi. L’uomo, un gambiano di 25 anni, è stato fermato dalla polizia di Catania nel quartiere San Berillo vecchio. Alla vista degli agenti, il giovane ha provato a spostarsi e a confondersi tra la gente, ma è stato poi bloccato dai poliziotti. Sottoposto a perquisizione, il 25enne è stato trovato in possesso di un panetto di hashish, in parte già utilizzato, nascosto negli slip, e di un’altra dose di hashish in tasca già pronta per essere smerciata. Nel marsupio c’erano 70 euro, un bilancino elettronico di precisione e diversi telefoni cellulari. Dagli accertamenti è emerso che il 25enne era ricercato dallo scorso gennaio per una condanna definitiva e per questo destinatario di un ordine di carcerazione per lesioni personali, rapina e detenzione ai fini di spaccio.