Palermo, cresce l’attività della Breast unit per il tumore mammario

Breast Unit è il nome dei centri multidisciplinari di senologia che nel mondo e anche in Italia rappresentano l’eccellenza nel percorso di diagnosi, cura e assistenza delle donne con tumore al seno o rischio genetico di tumore del seno. La Breast Unit, come previsto dall’intesa siglata Stato-Regioni del 18 dicembre 2014 su raccomandazioni del Parlamento europeo, rispondono a specifiche caratteristiche cliniche e assistenziali per assicurare il miglior percorso di cura per il tumore mammario. Una Breast Unit non è necessariamente una struttura fisica, cioè un reparto, ma è un’unità sanitaria multidisciplinare in cui la donna effettua tutto il percorso dalla prevenzione alla cura del tumore della mammella. Nella Breast Unit devono essere utilizzati protocolli validati che partono dalla diagnostica iniziale, allineano le procedure chirurgia, condividono i percorsi di radioterapia e chemioterapia e giungono fino a considerare la riabilitazione post-operatoria, fisica e psicologica.

Nel percorso della Breast Unit sono fondamentali i controlli nel breve e lungo periodo (follow-up), dopo la chirurgia e durante e dopo la terapia medica, come anche la sorveglianza speciale nei casi di rischio ereditario. Secondo i dati contenuti nel Programma nazionale esiti pubblicato dall’Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), in Sicilia, la Breast Unit del Policlinico Paolo Giaccone di Palermo è la prima struttura della Sicilia occidentale e della provincia di Palermo per il numero di casi di tumore al seno trattati, e seconda nell’intera regione (la prima è Humanitas). L’unità operativa guidata dal professore Calogero Cipolla, affiancato dal professore Salvatore Vieni e dai chirurghi Gabriella Militello, Simona Lupo e Gaspare Cannata (nella foto il team), nel 2023 ha eseguito 462 interventi.

“Questi risultati, che mostrano il costante aumento dei casi trattati dall’istituzione della Breast Unit nel 2021- afferma Cipolla – sono il frutto della eccezionale sinergia tra i vari specialisti. Il Policlinico, infatti, raccoglie al suo interno tutte le specializzazioni previste per una Breast Unit, ossia Radiologia diagnostica, Chirurgia oncologica mammaria, Anatomia Patologica, Oncologia Medica, Chirurgia Plastica, Medicina Nucleare, Fisiatria e Fisioterapia. Solo la Radioterapia è garantita da una struttura esterna (casa di cura Macchiarella) con cui l’Azienda ha stipulato un contratto di convenzione. Nella Breast Unit dell’Auop sono, inoltre, attivi Psiconcologia, Supporto nutrizionale, Case Manager, Data Manager e una proficua collaborazione con varie associazioni di volontariato”.

Il volume dell’attività svolta dagli specialisti ha ridotto anche la migrazione sanitaria per questa patologia: “Su 1.148 casi di tumori al seno rilevati nella provincia di Palermo – continua il chirurgo – solo 107 pazienti hanno scelto di rivolgersi a strutture di altre Regioni, quindi meno del 10 per cento”. Un risultato, questo, che sottolinea l’impegno costante del personale nell’offrire cure all’avanguardia e servizi personalizzati, con un’attenzione particolare ai percorsi terapeutici che rispettano le più recenti linee guida oncologiche nazionali e internazionali.