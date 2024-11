“Nuova spaccata, stessa città di m…”

CATANIA – Un altro furto con spaccata a Catania. Stavolta è stato preso di mira il negozio di intimo e abbigliamento “La bottega di Ennio” in via D’annunzio (foto profilo Facebook Ennio Padalina). L’attività era stata ristrutturata da poco (dopo essere già stata colpita in passato), il titolare si sfoga sui social: “Nuova bottega… Nuova spaccata… Stessa città di MERDA… STANCHI!”. Sfondata la porta con vetro blindato, la banda è riuscita a entrare nel negozio e a rubare merce. In corso accertamenti per quantificare l’entità del bottino.