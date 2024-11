Nel garage catanese deposito abusivo di ‘botti’

CATANIA – Un deposito abusivo con oltre 2.500 chili di fuochi d’artificio è stato scoperto dalla polizia di Catania in un garage di un condominio residenziale nella zona di piazza Risorgimento. Il materiale esplodente era suddiviso in diversi scatoloni accatastati in modo altamente pericoloso, in totale violazione delle disposizioni normative. Tutto il materiale esplosivo è stato sequestrato e affidato a una ditta specializzata per il trattamento di questo genere di prodotti. Individuati e denunciati un 52enne e un 66enne che gestivano il garage-deposito.