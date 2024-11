Martellate in testa all’amico della ex

PRIOLO GARGALLO (SIRACUSA) – Un 39enne noto alle forze dell’ordine è stato arrestato a Priolo Gargallo per un’aggressione dopo lunghi maltrattamenti. Per anni aveva sottoposto la compagna a violenze fisiche e minacce di morte, finché nel 2023 lei aveva troncato definitivamente la relazione. Lui non si è rassegnato e ha continuato a perseguitarla. Domenica scorsa nei pressi della casa della ex l’ha vista arrivare con un amico: a quel punto il 39enne ha perso il controllo e lo ha colpito con un martello alla testa e al braccio. I due malcapitati sono scappati e sono corsi al commissariato di polizia a denunciare l’aggressione.