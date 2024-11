Ladri di copertoni beccati in centro a Catania

CATANIA – Durante i controlli del fine settimana nel centro storico, la polizia di Catania ha beccato due ladri mentre tentavano di smontare un’auto parcheggiata in via VI Aprile per rubare i copertoni. Dentro la macchina con la quale si erano recati sul posto, i poliziotti hanno trovato altri pneumatici, che avevano rubato da altre due auto parcheggiate nelle vicinanze. Entrambi sono stati arrestati per furto aggravato in concorso e quanto rubato restituito ai legittimi proprietari, ignari di tutto. Inoltre, un’altra pattuglia ha trovato tre scooter rubati, che erano stati temporaneamente parcheggiati in una stradina poco trafficata. Anche in questo caso sono stati contattati i proprietari, ai quali sono stati restituiti i mezzi rubati qualche giorno fa.