La svolta politica dell’arcivescovo: nasce ‘Sant’Agata per Catania’

CATANIA – L’arcivescovo di Catania passa dalle parole ai fatti. Dopo aver espresso tante volte le sue opinioni sul degrado della città, Luigi Renna crea l’Istituto “Sant’Agata per Catania”, progetto diocesano per promuovere la partecipazione alla comunità politica, coordinato dall’ex prefetto etneo Claudio Sammartino. Svolgerà attività di formazione all’impegno sociale e politico di giovani e adulti. L’iniziativa, spiega l’arcidiocesi, “vuole essere uno spazio di formazione e confronto aperto a tutti dal carattere laico e plurale” creato sulla scorta delle parole della Gaudium et spes.

Appuntamento di apertura delle iniziative dell’Istituto il prossimo 2 dicembre nel Museo Diocesano a partire dalle 17.30, con l’avvio dei seminari informativi e del corso introduttivo dedicato agli studenti con Sergio Gatti, direttore generale di Federcasse. Quindi gli appuntamenti di “Per partecipare – Corso introduttivo all’impegno sociale e politico”, che per la prima volta si rivolge al mondo giovanile degli studenti della scuola secondaria superiore e agli universitari.