Provincia etnea sotto un nubifragio, chiusa l’autostrada Messina-Catania

Acireale e Giarre sotto il diluvio. Il maltempo continua a tartassare la provincia etnea, anche se Catania nella mattinata dell’allerta arancione resiste e anzi vede un sole velato. E’ la provincia, nella zona costiera, a essere colpita dal temporale, con strade allagate e grandi disagi per gli automobilisti. Invasa dai fiumi anche l’autostrada Messina-Catania (nella foto), con frane pericolose che hanno imposto la chiusura del tratto tra Acireale e Fiumefreddo.

I pompieri segnalano nella prima parte della mattina 30 interventi per dissesti statici e recupero di auto, soprattutto a Giarre, Acireale e Linguaglossa. Diversi gli automobilisti intrappolati ad Ad Aci Sant’Antonio in via Aldo Moro a causa dell’acqua alta. Allagamenti pure a Siracusa, soprattutto tra Borgata e Villaggio Miano: evacuate alcune case in cui l’acqua aveva raggiunto un metro. In quasi tutta la provincia etnea le scuole sono chiuse, così come a Siracusa. Lezioni regolari invece a Messina. Secondo gli esperti il maltempo si dovrebbe attenuare nel corso della giornata, da domani sono annunciate schiarite.