In viale Grimaldi il market è abusivo: chiuso

CATANIA – La polizia di Catania ha scoperto un market abusivo in viale Grimaldi, nel quartiere Librino. Gli accertamenti sono stati svolti dagli agenti della Squadra Amministrativa della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Catania e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Librino. Gli agenti hanno rilevato gravi irregolarità, a cominciare dalla mancanza della documentazione per lo svolgimento dell’attività, che è stata sospesa. Al titolare è stata contestata la mancanza di Scia di vicinato, di Scia somministrazione e Dia sanitaria. Sono scattate multe per 11 mila euro. I poliziotti hanno pure notato anomalie nell’allaccio alla rete elettrica e hanno chiesto l’intervento dei tecnici che hanno accertato la manomissione del contatore con l’allaccio abusivo alla rete elettrica. Per il titolare del market è scattata pure la denuncia per furto di energia elettrica.