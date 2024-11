Il Catania ne perde altri 2

Non bastasse la lunga serie di infortuni, il Catania perde altri due giocatori per squalifica. Si tratta di Davide Guglielmotti e Alessandro Quaini, entrambi fermati per un turno: il primo a causa dell’ingenua espulsione per doppio giallo rimediata a Torre del Greco, il secondo per aver ricevuto la quinta ammonizione stagionale.

Guglielmotti e Quaini salteranno il derby con il Messina in programma domenica alle 19.30 al Massimino (diretta tv in chiaro in esclusiva su Telecolor a partire dalle 18.30) allungando la lista degli indisponibili di Toscano che comprende già i lungodegenti Di Tacchio, Sturaro e De Rose nonché Lunetta (noie muscolari) e D’Andrea (botta all’anca), assenti contro la Turris.

L’allenatore rossazzurro proverà a recuperare almeno uno dei due per la panchina, ma l’emergenza, una volta di più, riguarda il centrocampo, dove potrebbero essere schierati Luperini e Carpani accanto al play Verna in caso di ritorno 3-5-2 o con solo uno dei due in mediana in caso di conferma del 3-4-2-1. A destra è pronto Raimo.