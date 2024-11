I carabinieri intervengono per la lite e trovano droga

MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato un 26enne incensurato di Mascalucia trovato in possesso di droga destinata allo spaccio. L’arresto è scattato in seguito a un intervento per una lite tra due fratelli in un’abitazione di via Pulei. Giunti sul posto, i militari hanno trovato il padre 62enne dei due contendenti che, insieme alla moglie, li ha subito informati che i figli avevano litigato ed erano appena usciti. Nel frattempo, uno dei due fratelli, il 26enne, è rientrato in casa e, nonostante la presenza dei militari, ha riacceso la discussione, questa volta con il padre. Quest’ultimo, esasperato dall’atteggiamento del figlio, ha fatto accenno alla pericolosità di uno zaino che il giovane nascondeva. I militari, così, dopo aver sedato la lite, hanno chiesto di controllare lo zaino. A quel punto il ragazzo ha aperto un mobile in salotto, ha preso una sacca, tentando poi di scappare da casa. La sua fuga, però, è durata solo pochi attimi ed è stato bloccato. Nello zaino, i carabinieri hanno trovato diverse bustine contenenti ketamina, 2 dosi di eroina e 10 grammi di marijuana.