Fuga a San Cristoforo su un’auto rubata

CATANIA – La polizia di Catania ha arrestato un 40enne dopo un inseguimento notturno per le vie del quartiere San Cristoforo. Gli agenti in via Acquicella hanno notato due auto procedere a velocità da via della Concordia in direzione di via della Regione e alla vista della polizia hanno accelerato ulteriormente. Gli agenti si sono messi subito all’inseguimento delle due auto. Uno dei due fuggitivi è riuscito a far perdere le proprie tracce, l’altro, inseguito dalla volante, ha imboccato alcune strade contromano rischiando di investire passanti. La fuga è stata interrotta improvvisamente da un restringimento della carreggiata. A quel punto, il conducente ha tentato la fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli agenti, verso i quali ha sferrato calci e pugni. L’auto sulla quale era a bordo è risultata rubata poche ore prima, il quarantenne è stato arrestato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Il quarantenne è stato trasferito in carcere e l’auto rubata riconsegnata al proprietario.