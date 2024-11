Fiamme nel palazzo, carabinieri salvano disabile

MISTERBIANCO (CATANIA) – I carabinieri di Misterbianco sono intervenuti per salvare un’anziana disabile nel suo appartamento dopo lo scoppio di un incendio. I militari sono stati allertati in caserma da una donna che segnalava le fiamme che uscivano da una veranda in un appartamento al primo piano di un palazzo in via Galimberti. I carabinieri hanno aiutato i residenti della palazzina a uscire e hanno appreso dalla proprietaria dell’appartamento colpito dall’incendio, una 51enne rimasta lievemente ustionata, che all’interno della sua veranda c’erano due bombole di Gpl.

Entrati nell’edificio per raggiungere la veranda e rimuovere le bombole, i militari hanno sentito delle grida di aiuto provenienti da un altro appartamento al terzo piano dove c’era l’anziana disabile, costretta a letto con una bombola d’ossigeno, che non poteva muoversi. I militari hanno raggiunto il pianerottolo dove hanno trovato la signora in piedi ma incapace di camminare autonomamente. Dopo averla rassicurata, l’hanno portata a spalle, insieme al supporto medico, fino all’esterno dello stabile. Nel frattempo, grazie ai vigili del fuoco, l’incendio è stato circoscritto e spento e le bombole sono state messe al sicuro.