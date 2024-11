Ferragnez: c’è l’accordo di separazione

MILANO – L’addio è definitivo anche dal punto di vista legale: dopo lunghe trattative, gli ormai ex Ferragnez stanno firmando l’accordo di separazione e contestuale divorzio. In base all’accordo, il rapper di Rozzano non dovrà versare alcun assegno di mantenimento all’imprenditrice digitale, ma pagherà le scuole, le spese mediche e per le attività sportive dei bambini, che saranno collocati con la madre in maniera prevalente. I genitori si occuperanno poi delle spese di mantenimento di Leone e Vittoria nei periodi in cui saranno con loro. “L’accordo, in fase di sottoscrizione e deposito – spiega l’avvocatessa Daniela Missaglia, legale dell’influencer per la separazione – non prevede un contributo pecuniario di mantenimento per i figli, misura del tutto legittima cui la signora Chiara Ferragni ha rinunciato privilegiando, con spirito conciliativo e con buon senso, il rapido raggiungimento di un’intesa, anche nel superiore e preminente interesse dei minori”.

Missaglia per lei, l’avvocato Pompilia Rossi con Alessandro Simeone e Andrea Pietrolucci per lui, depositeranno a breve l’accordo di separazione che sarà omologato dal Tribunale di Milano che dopo sei mesi pronunzierà il divorzio, chiudendo anche legalmente la love story più mediatica degli ultimi anni. Per quanto riguarda il fronte patrimoniale e societario della coppia, sono aspetti che risultavano già divisi e, dunque, non rientrano nell’accordo di separazione. Già nelle scorse settimane si era saputo che il 35enne Fedez e la 37enne Chiara – che si erano sposati il primo settembre 2018 a Noto, in Sicilia – puntavano a un addio pacifico. Una separazione senza problemi, a fronte dei tanti vissuti singolarmente.

Lui – che non è indagato – è finito nell’inchiesta che a fine settembre ha decimato le curve milanesi e ha portato agli arresti il suo ormai ex bodyguard Christian Roisiello. Lei è pronta a difendersi con una memoria scritta dopo la chiusura delle indagini per truffa aggravata per gli ormai noti casi del pandoro e delle uova di Pasqua. La crisi tra i due era iniziata proprio con il pandoro gate, che ha messo fine al periodo d’oro di Chiara, prima scaricata da brand come Pantene, Cartiere Pigna, Safilo e oggi sostituita al vertice della sua società, Fenice, dall’amministratore unico Claudio Calabi.

Quando per la prima volta si era diffusa la voce della crisi di coppia, in tanti avevano addirittura pensato che fosse una sorta di mossa di marketing per distogliere l’attenzione dalle vicende giudiziarie. E invece Chiara e Federico alla fine si sono separati per davvero: lui è andato via di casa, hanno messo in vendita la villa da sogno sul lago di Como acquistata per cinque milioni di euro, hanno avuto flirt o glieli hanno attribuiti, hanno smesso di mostrare sui social i volti dei figli. E oggi postano le loro storie da genitori single, con l’ultimo weekend trascorso lei in bici nella natura, lui nella nuova casa con i bambini. Proprio lui, in coda alle stories, ha aggiunto il testo del suo brano del 2013 ‘Pensavo fosse amore e invece…’, che dice ‘non se se mi rifiuti per i miei Gucci tarocchi o perché il conto in banca non mi risalta gli occhi’, che qualcuno ha visto come una frecciatina all’ormai ex moglie Chiara.