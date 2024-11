E’ pronta a Catania la nuova isola ecologica

CATANIA – Domani mattina in via Patanè Romeo, traversa di via Vagliasindi nella zona Borgo Sanzio, verrà aperto a Catania il quinto centro comunale di raccolta rifiuti, la cosiddetta isola ecologica. A inaugurarla sarà il sindaco Enrico Trantino, con i vertici della Gema, la società che gestisce il lotto Centro. L’isola è grande 4.000 metri quadrati e contiene due aree di deposito rifiuti con casse scarrabili e contenitori per varie tipologie.

“Un avanzato sistema di registrazione dei conferimenti con i sistemi di pesatura e il riconoscimento dell’utente tramite tessera sanitaria garantisce ai cittadini che vanno a conferire i rifiuti differenziati di poter usufruire degli sgravi tributari della Tari”, dice il Comune. Anche la realizzazione del nuovo centro di via Carmelo Patané Romeo, come quella di via Cairoli e del viale Biagio Pecorino a San Giorgio-Librino aperti recentemente, è avvenuta con i fondi comunitari Pon Metro. La nuova isola ecologica sarà aperto al pubblico dal lunedì al sabato, dalle 9.30 alle 15.30, domenica e festivi esclusi.