Deposito di merce rubata nel garage di Librino

CATANIA – La polizia di Catania ha sequestrato droga e munizioni e ha trovato centinaia di oggetti rubati in un garage a Librino il cui proprietario è stato denunciato per ricettazione. Gli agenti hanno trovato vari utensili da lavoro ancora imballati, venduti da una nota catena di supermercati: trapani, sparachiodi e attrezzi vari. Inoltre, c’erano elettrodomestici, tra i quali un frigorifero e un’affettatrice, una mountain bike di un noto brand di attrezzature sportive e persino un computer di proprietà di un ospedale di Catania. Questi oggetti erano stati rubati pochi giorni prima. Parte della merce rubata è stata restituita ai proprietari che avevano fatto la denuncia di furto, mentre la rimanente parte è stata sequestrata.

E’ possibile consultare un report fotografico degli oggetti rubati sul sito web della polizia https://questure.poliziadistato.it/Catania nella sezione “I fatti del giorno” e sulla pagina Facebook della Questura di Catania raggiungibile al link https://www.facebook.com/questuradicatania. Chi riconoscesse come propri gli oggetti si potrà recare negli uffici della squadra volanti in via San Giuseppe la Rena, previo appuntamento telefonico, contattando il numero 095/7230369. Nel giro dei controlli, inoltre, in un sottoscala di un palazzo in viale Moncada, gli agenti e le unità cinofile hanno trovato circa 300 grammi di droga tra marijuana, hashish e cocaina, oltre a 250 cartucce di vario calibro per fucili e pistole.