Crotone-Catania, divieto di trasferta

Ora è ufficiale: Crotone-Catania, in programma domenica alle 19.30, sarà vietata ai residenti in provincia di Catania. La decisione è stata presa in seguito agli incidenti tra gli ultrà rossazzurri e quelli della Cavese avvenuti in Calabria al rientro dalla trasferta a Torre del Greco.

La sfida dello Scida verrà trasmessa in diretta esclusiva su Telecolor, tv che ha acquisito in esclusiva i diritti relativi al club etneo. La nostra emittente proporrà una versione maxi di Diretta Stadio: 4 ore live a partire dalle 18.30 con la presentazione dell’incontro e le voci dei protagonisti, la telecronaca del match e un ricco post gara con le interviste in anteprima ad allenatori e giocatori.

In studio Alberto Cigalini in conduzione, Angelo Gagliano e Giulia Tipo per l’angolo social. Telecronaca di Angelo Patanè e Carlo Breve.