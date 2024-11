“Crescita mentale dei ragazzi”

“Dai ragazzi ho ricevuto un segnale di forza nonostante il momento di emergenza per le assenze”. Ai microfoni di Diretta Stadio su Telecolor, nel post gara, l’allenatore del Catania Domenico Toscano commenta il pareggio in casa dell’Avellino e fa i complimenti alla squadra. “Avevo fiducia nei giocatori. Certo, con più scaltrezza e un po’ di mestiere la potevamo portare a casa – continua Toscano -. Qualcosa in più si poteva fare, ma credo che si sia fatto un passo in avanti, c’è stata una crescita sotto il profilo mentale. Era una partita difficile, abbiamo avuto determinazione e lucidità, la squadra non si è mai disunita, mostrando coraggio”.



“Rammarico per l’occasione persa? Sono più soddisfatto per il risultato ottenuto. Questa squadra ha valori morali, dobbiamo continuare con la stessa voglia e qualità e nello stesso tempo fare un passo avanti, puntando sempre prima di tutto all’aspetto mentale. Ripeto, oggi si poteva soccombere, invece c’è stata concentrazione”, ha concluso Toscano.