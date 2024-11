Classifica licei: lo Spedalieri sorpassa il Cutelli

Sorpasso: lo Spedalieri supera il Cutelli nell’eterna sfida tra i due licei classici di Catania. La sentenza arriva dalla classifica 2024 di Eduscopio, il progetto che esamina i migliori istituti italiani città per città, interrogando oltre un milione di studenti. Per quanto riguarda i licei classici, nel 2023 il Cutelli comandava davanti agli arcirivali dello Spedalieri, poi Convitto Cutelli, San Giuseppe e Don Bosco. Quest’anno il ribaltone: al primo posto lo Spedalieri, seguito da Cutelli, Don Bosco, San Giuseppe e Convitto Cutelli. In campo scientifico gli ultimi anni sono stati dominati dal Galileo Galilei davanti al Principe Umberto e al Boggio Lera.

A Palermo le eccellenze sono Umberto I e Galilei, rispettivamente tra i licei classici e scientifici. Per l’indirizzo linguistico in cima c’è il Regina Margherita, mentre per i percorsi tecnologici il più consigliato è l’istituto Duca Abruzzi – Grassi