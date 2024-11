Catania, un rientro

L’infermeria resta affollata, ma il Catania pare in condizione di recuperare almeno un effettivo per la trasferta di Avellino. Gregorio Luperini, assente contro il Trapani, ha lavorato con il gruppo nella seduta a porte aperte svolta al Massimino davanti a circa 300 spettatori (foto Catania Fc Facebook), oltre che al vicepresidente Grella e al ds Faggiano.

Toscano recupera quindi almeno un’opzione nel reparto maggiormente falcidiato dagli infortuni, considerato che De Rose, Sturaro e Lunetta hanno continuato a svolgere lavoro differenziato e rimangono quindi indisponibili per la gara in Irpinia come Di Tacchio, atteso al rientro solo nel 2025. Ancora ai box anche Celli e Ierardi. Gega e Guglielmotti sono usciti anzitempo, ma entrambi sembrano convocabili per il big match di sabato pomeriggio.

Intanto cambia la classifica del girone C per effetto di nuove penalizzazioni. La stangata del Tfn colpisce per la seconda volta in questa stagione Taranto e Turris. Il club pugliese è stato sanzionato con sei punti di penalizzazione. Dieci mesi di inibizione per Salvatore Alfonso, all’epoca dei fatti amministratore unico, e per Massimo Giove, all’epoca dei fatti procuratore speciale. Il Taranto – già con un -4 sul groppone – era stato deferito su segnalazione della Covisoc in ordine al mancato pagamento entro il termine del 16 ottobre 2024 degli emolumenti netti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024.

Per la Turris, invece, altri 4 punti di penalizzazione (5 in tutto) e 2.500 euro di ammenda. A seguito di accordo tra le parti (ex art. 127 CGS), sanzionati inoltre con due mesi di inibizione Antonio Piedepalumbo (all’epoca dei fatti amministratore unico) e con quattro mesi di inibizione Ciro Giardino (all’epoca dei fatti dirigente). La Turris era stata deferita su segnalazione della Covisoc in ordine al mancato pagamento entro il termine del 16 ottobre delle ritenute Irpef e dei contributi Inps riguardanti gli emolumenti, compresi gli incentivi all’esodo, dovuti ai tesserati, ai dipendenti e ai collaboratori addetti al settore sportivo relativi alle mensilità di luglio e agosto 2024.

Questa pertanto la nuova classifica del girone C di Serie C: Benevento 30 punti; Audace Cerignola 26; Potenza, Monopoli 25; Avellino 24; Giugliano, Catania 23; Picerno, Crotone 22; Trapani, Sorrento 21; Cavese 20; Team Altamura 19; Casertana 15; Foggia, Latina 14; ACR Messina 13; Turris 10; Juventus Next Gen 7; Taranto 3. Juventus Next Gen e Turris una gara in meno.