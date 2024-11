Ruba tappi di rame da impianto pubblico

CATANIA – I carabinieri del nucleo radiomobile di Catania hanno arrestato per furto aggravato un 32enne sorpreso a rubare, smontandoli a colpi di martello, dei tappi in rame utilizzati per la chiusura delle tubazioni dell’impianto di irrigazione del verde pubblico nel quartiere Librino, su una collinetta di prato ornamentale, irrigata da un apposito

impianto alle spalle della Porta della Bellezza. In una sacca che aveva con sé, c’erano quattro tappi di rame del peso complessivo di circa 4 chilogrammi. L’arresto del 32enne è stato convalidato. I tappi rubati sono stati restituiti al Comune di Catania.