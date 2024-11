Catania: parcheggiatore abusivo minaccia gli agenti

CATANIA – Prosegue l’attività di contrasto al fenomeno dei parcheggiatori abusivi, beccati dalla polizia in varie zone del centro cittadino, mentre aiutavano gli automobilisti a parcheggiare chiedendo loro illecitamente somme di denaro. In totale sono state sanzionate 7 persone, tutte catanesi e con precedenti, nei confronti delle quali si è proceduto anche al sequestro del denaro frutto dell’attività illecita e alla denuncia per violazione del Dacur emesso dal questore.

Uno di loro, che già nel corso della settimana era stato sanzionato e denunciato per la stessa ragione, nel corso di un secondo controllo è stato trovato nuovamente nel luogo nel quale non poteva stazionare, ossia la zona circostante l’ingresso del porto; non appena i poliziotti si sono avvicinati per procedere alla sua identificazione e alle relative contestazioni, l’uomo ha iniziato a proferire frasi minacciose nei loro confronti e per tale ragione è stato anche denunciato per minacce a pubblico ufficiale, oltre che per la violazione del provvedimento questorile.