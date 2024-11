Catania, largo ai giovani

Il Catania torna ad affrontare il Trapani. A meno di dieci giorni di distanza dalla sfida di campionato vinta dai rossazzurri, ecco il replay valido per gli ottavi della Coppa Italia di Serie C. Al Massimino, alle 20.30 (su Telecolor, dalle 20, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855), si gioca in gara secca: in caso di parità supplementari e rigori. Chi supera il turno affronterà in trasferta la vincente di Perugia-Arezzo nei quarti (17-18-19 dicembre).

Problemi di organico per il Catania, detentore del trofeo ma ancora alle prese con una lunga lista di indisponibili. “Abbiamo avuto pochi giorni – spiega l’allenatore Mimmo Toscano (foto Catania Fc Facebook) – per preparare la partita. Abbiamo cercato di recuperare energie fisiche e mentali. Vogliamo dare un’opportunità ai nostri giovani di indossare questa maglia nel nostro stadio e fargli assaporare cosa significa giocare nel Catania. Per altri questa partita servirà ad acquisire minutaggio dopo qualche settimana di assenza”.

“Torniamo ad affrontarci dopo poco tempo – ricorda l’allenatore degli etnei – ci conosciamo abbastanza bene, ma Coppa Italia e campionato sono competizioni diverse. Vogliamo fare una buona gara, onorare questo trofeo e vedere all’opera qualche ragazzo che in futuro potrebbe dare il suo contributo alla causa. Mi aspetto una buona risposta dal punto di vista mentale. Cercheremo di giocare con coraggio e personalità. Sono convinto che i nostri giovani, con l’aiuto di qualche elemento d’esperienza, potranno offrirci una buona prestazione”.

La lista dei convocati non è ancora stata diramata, ma i nomi già in pole per una maglia sono il portiere Adamonis nonché i giovani Allegra e Forti, entrambi in panchina ad Avellino.

In vista del campionato, intanto, è già arrivato il divieto di vendita ai residenti nella provincia di Salerno per la sfida casalinga con la Cavese, in programma sabato prossimo alle 17.30 al Massimino. Il settore ospiti, su disposizione prefettizia, resterà chiuso.