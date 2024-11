Catania, altri due stop

Conferenza stampa dell’allenatore del Catania, Domenico Toscano, alla vigilia della sfida con l’Avellino, in programma sabato alle 15. La partita verrà trasmessa in esclusiva, in diretta e in chiaro, su Telecolor. Dalle 14, quattro ore live con Diretta Stadio (i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855; differita integrale del match in esclusiva lunedì alle 22.15, dopo Corner).

INTENSITA’. “Siamo consapevoli di aver fatto una buona gara contro il Trapani. Anche in allenamento ho visto intensità e concentrazione. Sono questi gli ingredienti su cui insistere. La vicinanza del pubblico nella seduta a porte aperte ci ha fatto molto piacere e ci ha trasmesso energia. Ho rivisto la determinazione che serve alle grandi squadre”.

FORMAZIONE. ” Ho ancora 24 ore per decidere, ma le indicazioni sono quelle emerse nella sessione di giovedì. Gega e Guglielmotti non sono nelle condizioni migliori e probabilmente non saranno della partita, ma ho a disposizione tanti uomini che possono dare il loro contributo. Luperini c’è, Lunetta no”.

AVELLINO. “Avversario di grande livello, forse quello che ha più frecce nel proprio arco. Li abbiamo studiati bene, conosciamo i loro punti di forza ma sappiamo anche quali sono i loro punti deboli. Cercheranno di portare molti uomini offensivi nella nostra metà campo, dovremo approfittare degli spazi che ci concederanno”.

JIMENEZ. “Non è un esperimento, so che può giocare in posizione più arretrata. Ha dato al reparto dinamismo e imprevedibilità. Gli ripeto sempre che può dare molto di più, deve credere nelle sue capacità”.

PORTIERI. “Abbiamo due opzioni di grande olivello. Decido in base allo stato mentale e fisico. Ad esempio, ho scelto Adamonis a Torre del Greco perché il campo era piccolo e mi serviva fisicità sulle palle alte”.

STOPPA. “Lo vedo più motivato e più libero di esprimere le sue qualità in quella zona di campo. Se prosegue su questa strada, anche lui può migliorare le sue prestazioni”.

Vista l’indisponibilità di Gega e Guglielmotti e il perdurare delle assenze di Ierardi, Celli, De Rose, Sturaro, Di Tacchio e Lunetta, Toscano si trova senza 8 giocatori per la gara del Partenio. Maglia da titolare confermata per Raimo. Quaini pronto al ritorno dal 1′ come terzo di difesa. In avanti conferma per Stoppa e Inglese, da assegnare una maglia tra D’Andrea, Montalto e Carpani.