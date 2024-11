CATANIA – In occasione della giornata contro la violenza sulle donne la presidente emerita per la festa di Sant’Agata, l’imprenditrice Mariella Gennarino, ha organizzato l’omaggio floreale alla patrona di Catania per mano di una vigilessa del del fuoco. La consegna avverrà domenica prossima alle 17.30 nella piazzetta del Santuario di Sant’Agata al Carcere, quando un mazzo di fiori sarà deposto attraverso la grata illuminata dalla luce rossa dei faretti, secondo “un rituale di devozione – lo definisce l’imprenditrice – che rinnova ogni volta quel sentimento che ci lega alla nostra patrona”.