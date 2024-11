Evade e si finge il fratello, ma fa un errore madornale

CATANIA – Un 39enne catanese è evaso dagli arresti domiciliari e ha provato a farla franca spacciandosi per suo fratello. E’ stato notato dai carabinieri mentre passeggiava in via Capo Passero e si fermava a parlare con altri uomini. Alla vista dell’equipaggio ha di colpo abbassato lo sguardo, insospettendo i militari. Quando gli hanno chiesto di esibire i documenti ha dichiarato di esserne sprovvisto, presentandosi come suo fratello. Ma il suo tentativo di inganno è stato presto smascherato: durante la perquisizione i carabinieri hanno trovato in tasca un documento che lo tradiva in modo inequivocabile; si trattava del verbale che attestava la misura degli arresti domiciliari a suo carico, per spaccio di droga. Stavolta è finito nel carcere di Piazza Lanza.