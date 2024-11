Carabiniere in licenza insegue e arresta pusher

CATANIA – A Catania grazie a un carabiniere libero dal servizio è stato arrestato per droga un ventenne pregiudicato. Il maresciallo, in licenza a Catania, mentre si trovava in via Firenze, nei pressi del tribunale, ha notato il giovane alla guida di uno scooter Honda Sh mentre rallentava e consegnava un piccolo involucro a un ragazzo che lo stava aspettando vicino a un portone. Ha subito intuito che si trattasse di uno scambio di droga e ha chiamato la centrale operativa per chiedere rinforzi, mentre continuava a pedinare il giovane.

Arrivato in via Vittorio Emanuele Orlando, il 20enne si è poi fermato di nuovo per un’altra consegna, poi ha incontrato una donna che gli ha passato 20 euro in cambio di una bustina di marijuana. Il maresciallo è intervenuto afferrando la bustina e qualificandosi, lasciando entrambi sorpresi. Il 20enne ha abbandonato lo scooter e lanciato un borsello sotto un’auto parcheggiata, tentando poi la fuga a piedi. Il militare ha subito recuperato la borsetta e si è lanciato al suo inseguimento su via D’Annunzio, corso delle Province e via Milano.

La corsa ha avuto fine in via Firenze dove il pusher è stato raggiunto e bloccato, grazie anche all’arrivo dei colleghi che gli hanno tagliato la strada. Nel borsello del ragazzo i carabinieri hanno trovato 38 dosi di marijuana. Il giovane pusher è stato sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Catania.