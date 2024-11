BIANCAVILLA (CATANIA) – I carabinieri di Biancavilla, con i colleghi del Nucleo Cinofili di Nicolosi, hanno arrestato un 26enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il ragazzo era stato notato, soprattutto nelle ore notturne, nella zona della movida di Biancavilla e i militari avevano avuto l’impressione che avesse a che fare con lo spaccio di droga. Così, è stata effettuata la perquisizione nella sua casa, vicino all’ospedale del paese. Nell’appartamento è entrato anche il cane dei cinofili King che ha perquisito ogni ambiente. Raggiunta la rampa di scale che porta al piano superiore, King ha segnalato un armadietto nel vano sottoscala, nel quale i carabinieri hanno scovato 35 dosi di marijuana e gli attrezzi del mestiere, ovvero un bilancino di precisione e bustine in plastica trasparente. Nella camera da letto, in un comodino, sono state trovate 2 dosi di marijuana, mentre, in un pensile della cucina, c’erano delle infiorescenze di quella stessa pianta, non ancora confezionata.