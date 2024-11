Batterista 13enne siciliano in finale al Tour music fest

PALERMO – A 13 anni il batterista palermitano Francesco Pio Giuffredo, in arte Francis, parteciperà alla finale europea del Tour music fest in programma dal 24 novembre al 1° dicembre prossimi nell’auditorium ‘Little Tony’ della Repubblica di San Marino. Dopo il grande successo ottenuto nei suoi concerti, incluso l’ultimo evento con gli Sneakers, tribute band dei Depeche Mode, al Teatro Al Massimo, Francis continua a conquistare il suo spazio nel panorama musicale. Durante la manifestazione si esibiranno più di 600 artisti provenienti da 12 Paesi in oltre 60 eventi gratuiti tra concerti, music contest, masterclass, live show e dj set al cospetto di Beppe Vessicchio, Monica Hill, Francesco Rapaccioli, Paola Folli e dell’attesissima Kara Dioguardi, giurata di American Idol e autrice per Pink, Demi Lovato, Anastacia e tanti altri artisti di fama internazionale. Sono stati oltre 28.000 gli artisti provenienti da tutta Europa e selezionati durante il tour delle Live Audition, che ha toccato ben 12 Paesi europei.