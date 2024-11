Autonoleggio ruba energia, sospesa attività

CATANIA – La polizia ha eseguito alcuni controlli in un autonoleggio, con annesso chiosco-bar, di via Passo Gravina e un minimarket di via Condorelli. Nel primo caso gli agenti hanno notato un cavo che, ben nascosto nel muretto esterno dell’autonoleggio e del chiosco, finiva dritto all’interno di una botola. Grazie agli accertamenti compiuti dai poliziotti di Borgo-Ognina, in sinergia con il personale tecnico dell’Enel, è stato aperto il tombino ed è stato scoperto l’allaccio abusivo di entrambe le attività commerciali alla rete elettrica.

Sfruttando il passaggio sottoterra della rete pubblica proprio davanti all’ingresso delle due attività, è stato allacciato in modo abusivo l’intero impianto di illuminazione, con un indebito prelievo di energia elettrica. Per questa ragione, il titolare delle attività è stato denunciato per furto di energia elettrica. Peraltro, l’attività è risultata priva di Scia e per questo l’uomo è stato anche sanzionato amministrativamente.

Anche nel secondo controllo, nel minimarket di via Condorelli, è stata accertata la mancanza della necessaria documentazione per lo svolgimento dell’esercizio e, quindi, il titolare è stato sanzionato perché sprovvisto di Scia. Entrambe le attività sono state sospese in quanto abusive.