Assalti col piede di porco, fermato dopo 9 colpi

ALCAMO (TRAPANI) – I carabinieri di Alcamo hanno arrestato un pregiudicato 46enne per una serie di furti ‘violenti’ ai distributori automatici nel settembre scorso. Nove i colpi: in ogni circostanza il ladro ha portato via una somma fra i 200 e i 700 euro. I furti avvenivano di notte, a volte anche a distanza di poche ore. Il 46enne copriva parzialmente il volto con un cappuccio. A tradirlo sono state le immagini estrapolate dai circuiti di videosorveglianza e alcuni tatuaggi ben visibili. Gli viene contestato anche il reato di ricettazione, poiché avrebbe utilizzato un Fiat Doblò rubato a un 54enne di Trapani. Il ladro è finito agli arresti domiciliari.