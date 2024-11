Arraffa salmone e tonno ed esce senza pagare

ACI CATENA (CATANIA) – Era convinto di averla fatta franca il 39enne di Aci Catena che, qualche giorno fa, in un discount di San Giovanni la Punta ha riempito una busta di numerose confezioni e scatole di salmone e tonno, uscendo poi senza pagare. Poi è salito in macchina ed è fuggito. Il furto, però, non è sfuggito al direttore del supermercato che, mentre l’uomo era nel parcheggio, è riuscito a vedere il modello e alcuni particolari dell’auto, una Fiat Punto, e ha subito chiamato il 112. I carabinieri di Aci Catena hanno subito capito chi potesse essere il sospettato e hanno raggiunto il 39enne a casa, beccandolo a bordo della Punto che aveva appena parcheggiato. Incredulo per essere stato scoperto nel giro di così poco tempo, il ladro non ha avuto nemmeno il tempo di nascondere la refurtiva. Il 39enne è stato denunciato per furto aggravato e la merce recuperata, del valore di alcune centinaia di euro, è stata restituita.