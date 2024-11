Aronica vuole pareggiare i conti

“Abbiamo avuto pochi giorni per preparare la gara, ma saremo battaglieri come sempre”. Il tecnico del Trapani, Salvatore Aronica, presenta così la trasferta dei granata contro il Catania nel match valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia di Serie C, in programma martedì alle 20.30 (su Telecolor, dalle 20, tre ore live con Diretta Stadio: collegamenti dal Massimino, analisi del match, le interviste post partita in anteprima e i vostri commenti via WhatsApp al numero 3427712855).

“E’ una competizione importante – dice Aronica – ci teniamo a ben figurare. La vittoria con il Latina ha dato un segnale importante, era necessario invertire la rotta dopo qualche partita in cui avevamo raccolto poco. In campionato, pochi giorni fa, a Catania abbiamo rimediato una sconfitta immeritata, è un motivo in più per scendere in campo concentrati. Abbiamo l’occasione di vendicare quel ko. Turnover? Abbiamo una rosa ampia, faremo rifiatare chi ha avuto un dispendio di energie maggiore contro il Latina senza però modificare il volto della squadra. Restano in sede gli infortunati Udoh, Zuppel e Valietti, gli altri sono tutti convocati”.