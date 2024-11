Altri cantieri sulla A19: ecco dove

A partire da oggi e fino al 24 gennaio sull’autostrada A19 Palermo-Catania verranno ristrette all’altezza della provincia di Enna entrambe le carreggiate, dal km 120,200 al km 120,750 e dal km 121,700 al km 121,900, su tratti non superiori a 550 metri, mediante la chiusura delle corsie di sorpasso. Vigerà il limite di velocità di 60 chilometri orari e il divieto di sorpasso. Il provvedimento si rende necessario per effettuare i lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza.

Invece a partire dalle 7 di domani e fino alle 19 di giovedì prossimo fra i chilometri 50,700 e 44,800 tra gli svincoli di Buonfornello e Scillato sarà in vigore la parzializzazione della carreggiata in direzione Palermo mediante la chiusura delle corsie di emergenza e di marcia. In questo caso la causa è un sopralluogo di collaudo delle opere realizzate lungo il suddetto tratto di A19.