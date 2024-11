Abusi sulla figlia della convivente: arrestato

GELA (CALTANISSETTA) – La polizia di Gela ha posto agli arresti domiciliari con obbligo di braccialetto elettronico un 52enne per violenza sessuale nei confronti di una ragazzina, all’epoca minore di 14 anni, figlia della sua convivente. Gli abusi sarebbero cominciati nel 2020 e continuati fino a settembre del 2024. La ragazzina sarebbe stata costretta a subire palpeggiamenti al seno, al sedere e alle parti intime. Inoltre, il 52enne le avrebbe offerto dei soldi in cambio di altre richieste sessuali. La giovane è stata ascoltata in commissariato alla presenza di un esperto in psicologia dell’età evolutiva per ricostruire gli episodi di violenza, confermati anche da altri testimoni.