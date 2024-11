“Abbiamo vinto col gratta e vinci”: e rubano tutto

ACIREALE (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno denunciato una coppia di catanesi, lui di 40 anni e lei di 29, per furto, individuando entrambi come gli stessi malviventi segnalati anche dai colleghi delle stazioni di Catania Ognina e Belpasso. Ai militari acesi, una coppia di coniugi che gestisce una tabaccheria di corso Umberto ha raccontato, che un uomo e una donna si erano presentati nel loro negozio con l’apparente intenzione di riscuotere una vincita con un biglietto gratta e vinci. Le due vittime hanno infatti spiegato che la donna, di 29 anni, aveva iniziato a intrattenere entrambi i titolari con una conversazione, distraendoli abilmente per circa venti minuti.

Nel frattempo, l’uomo, di 40 anni, approfittato della situazione, si aggirava indisturbato all’interno della tabaccheria. Quest’ultimo, avendo notato la borsa della moglie del titolare, incustodita su un bancone vicino, ne ha approfittato per afferrarla senza essere visto. Commesso il furto, quindi, la coppia è uscita dal negozio con la scusa di dover risolvere altre commissioni.

I due coniugi, lui 64enne e lei 66enne, si sono accorti soltanto dopo qualche ora di essere stati derubati, constatando l’ammanco della borsa al cui interno era contenuta la somma dell’intero incasso dell’attività commerciale di circa 2.000 euro, nonché una carta bancomat che era stata utilizzata dai malviventi per un prelievo di ulteriori 250 euro, effettuato a Catania in un Atm di viale Ruggero di Lauria. Ricevuta la denuncia e raccolti tutti gli elementi necessari, i carabinieri di Acireale hanno avviato le indagini e acquisito le immagini di videosorveglianza dell’Atm dove i due avevano effettuato il prelievo.

Oltre ai video, i militari hanno raccolto testimonianze e dichiarazioni dalle vittime e da tutte quelle persone che potevano fornire utili informazioni. Le immagini e gli elementi raccolti, poi, sono state confrontate con quelle già in possesso dai reparti che avevano identificato i due ladri nei precedenti episodi.